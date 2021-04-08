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Эксперт Петербурга оценила позитивные изменения в формировании транспортной доступности для инвалидов

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© Фото: pixabay.com

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Мария Загарова утверждает, что транспорт Петербурга не совсем приспособлен для людей с ограниченными возможностями, но перемены в сторону замены маршруток низкопольными автобусами очень позитивны.

В Санкт-Петербурге в середине июля следующего года планируется провести транспортную реформу. Так, город хочет полностью отказаться от коммерческих маршрутов и перейти на низкопольные автобусы разной вместительности. Об этом сообщает АБН. Мария Загалова, один из руководителей АНО «Дар в Будущее», отметила, что это хорошая идея, но реализовать ее для инвалидов будет крайне тяжело, но то, что власти начали движение в сторону реализации досупности транспорта для инваливов это хороший шаг.

«Это здорово, что есть такая возможность и то, что об инвалидах и людях с особенностями кто-то вообще думает... Дело в том, что общественный транспорт в Петербурге не приспособлен для таких людей», — заявила АБН руководитель организации. Также она добавила, что людям на инвалидных колясках очень тяжело пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, Загалова отметила, что для инвалидов нужно благоустраивать не только общественный транспорт, но и городскую среду. Поэтому каждый вопрос нужно доводить до конца.

Ранее, Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Петербурга, заявлял, что транспорт города будет работать по жесткому расписанию под контролем организаторов перевозок силами электронной системы. Кроме того, в оплате тоже планируются изменения. Теперь контролировать оплату будет не кондуктор, а контролер. Также в Петербурге собираются ввести новый тариф — «60 минут», который будет действовать на всех видах общественного транспорта.

С этим Мария Загалова снова не согласилась, так как человеку с ограниченными возможностями не успеет за 60 минут пересесть с одного транспорта на другой.

Кроме того, она отметила, что ходячий и здоровый человек не должен решать за инвалида, что ему будет лучше. Также она добавила, что вопросы, связанные с инвалидами, должны решать люди этой же категории, так как они смогут указать властям на все ошибки.

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