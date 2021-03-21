«Мост глупости» поднимут повыше, чтобы уменьшить количество ДТП

В социальной сети «ВКонтакте» показали, как продвигается ремонт путепровода на Софийской улице. Вероятнее всего, проезд сделают выше с целью уменьшить количество ДТП с невнимательными водителями.

На данный момент мост закрыт и на территории установлен забор, ограждающий ремонтную зону. Кроме того, повесили леса на участке, где проверяют состояние балок моста.

Кадры ремонта опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе «Мост глупости». Петербуржцы надеются, что во время ремонтных работ мост поднимут и аварий с невнимательными водителями станет меньше.