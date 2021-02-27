Под «мостом глупости» на Софийской тонут машины

В Петербурге на Софийской улице образовалась река под мостом, который горожане прозвали «мостом глупости». Причиной потопа стал растаявший снег. Информация о случившемся появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Как сообщают очевидцы, три автомобиля затонули по воздушные фильтры и дроссельные заслонки.

«Нас трое таких. Хонда джаз, опель астра и седан еще какой-то», - пишут очевидцы.

«Мост глупости» известен в Петербурге застрявшими под ним автомобилями. Горожане насчитали 202 подобных случая.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о решение Смольного выделить на ремонт дорог в Петербурге 3 млрд рублей.