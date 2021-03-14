С «Моста глупости» сняли баннер и объявили конкурс на новый

В Петербурге знаменитый мост на Софийской улице закрыт на ремонт. В связи с этим управляющая компания решила снять баннер с «Моста глупости», а также объявила конкурс на новый дизайн баннера. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Баннер очистят от слоя грязи, который скопился за много лет эксплуатации. Пользователи социальной сети поддержали идею о новом баннере в голосовании. Люди уже начали предлагать свои варианты надписей на новом баннере.

«В связи с ремонтом — новый баннер: «Газель» — проедет, «Приора» — утонет», — предложил один из подписчиков под постом «ВКонтакте».