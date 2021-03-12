С 13 марта по 15 мая проведут ремонт «моста глупости» в Петербурге

Так называемый «мост глупости» в Санкт-Петербурге будут закрывать на ремонт, так как под ним все время застревают крупногабаритные автомобили.

Переправа будет закрыта на ремонт с 13 марта по 15 мая. Сообщается, что будут проводиться работы по восстановлению нижнего пояса «верховой коробчатой балки пролетного строения» над улицей Труда. После проведения ремонта будет приниматься решение о его дальнейшем использовании.

Кроме того, рабочие планирую увеличить габариты моста с 2,7 до 4,5 метров. Высота путепровода будет достигаться за счет углубления участка улицы под мостом.