У станции метро «Парк Победы» изменится режим работы из-за ремонта

В Санкт-Петербургском метрополитене на станции «Парк Победы» из-за ремонта эскалатора изменится режим работы. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В связи с ремонтными работами режим работы станции и наземного вестибюля будет изменен. Так, с 11 марта по 14 мая вход в вестибюль «Парка Победы» по будним дням будет запрещен с 8:00 до 8:40. Также стоит отметить, что 3 и 4 апреля станция будет закрыта как на вход, так и на выход.

Кроме того, пассажиров метрополитена просят заранее планировать маршруты проезда в связи с вводимыми ограничениями.