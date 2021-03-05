Суд признал законным запрет на провоз взрывчатых веществ в петербургском метро

Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы граждан на ранее вынесенное решение Санкт-Петербургского городского суда о признании законным и обоснованным установленного запрета на провоз оружия в Петербургском метрополитене. Суд согласился с предыдущим решением, сообщили в телеграме "Начальник транспортного цеха".

Как напомнили в комитете по транспорту, типовые правила пользования метрополитеном, согласно которым нельзя возить в подземке опасные вещества, разработаны Министерством транспорта РФ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на станции «Парк Победы» из-за ремонта эскалатора изменится режим работы. С 11 марта по 14 мая вход в вестибюль по будним дням будет запрещен с 8:00 до 8:40. 3 и 4 апреля станция будет закрыта как на вход, так и на выход.

Также мы сообщали, что в Ленобласти планируется построить надземное метро, которое соединит между собой Сертолово, Парнас, Бугры, а также Осиновую Рощу. В будущем планируется увеличить количество станций и построить их в Пушкине, Токсово, Колпино, Отрадном, Тосно и Шлиссельбурге.