Станция метро «Парк Победы» не будет работать 4 апреля

В Петербурге 3 и 4 апреля станция метро «Парк Победы» закрыта на вход и выход. Причиной неработающей на выходных станции стали ремонтные работы. Эскалатор в вестибюле метро капитально отремонтируют, и с понедельника станция снова будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба подземки города.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок», — сообщают в ведомстве.

Кроме того, для передвижения в районе станции есть маршруты наземного транспорта. Так, до «Московской» можно добраться на автобусах № 3, 26, 50 и на трамваях №№ 29, 45. К тому же, на автобусах №№ 3, 26, 50 и на трамвае № 29 можно будет добраться до станции «Электросила».