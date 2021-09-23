Дорожные работы на Пискаревском проспекте образовали пробку в 10 баллов

Утром в четверг, 23 сентября, в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте образовалась большая пробка, которая достигла 10 баллов. Причиной этому стало проведение ремонтных работ на данном участке. Очевидцы отметили, что стоят уже более четырех часов.

«Стоит всё мертво. Плохо женщинам и детям в машинах. Ремонтникам наплевать», — возмутился один из водителей.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» загруженность дороги на этом участке составила 10 баллов, хотя обычно оценивается в 7 баллов.

В общем, по всему городу пробки на дорогах оценивались в 6 баллов. Помимо затрудненного движения из-за проведения ремонтных работ, проблемы доставляют аварии на дорогах.