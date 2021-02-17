В Петербурге на три месяца перекрывают Приморское шоссе

Движение по Приморскому шоссе в Санкт-Петербурге ограничат до 30 мая, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. Ограничения начнутся от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспекта.

С 20 по 24 февраля рабочие перекроют проспект Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Там будут прокладывать водопровод.



На улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта сложно будет проехать в конце февраля - начале марта. Там будет вестись прокладка канализации.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне на Приморском шоссе в районе Лахта Центра начали возводить временную эстакаду. В итоге на ее месте появится новая развязка.