Индустриальный проспект закроют на ремонт в апреле

В 2022 году в Красногвардейском районе Петербурга отремонтируют Индустриальный проспект. Как сообщили в ГАТИ, движение по проспекту перекроют в конце апреля. Завершение ремонтных работ запланировано на конец октября.

За полгода дорожные рабочие отремонтируют трехкилометровый участок проспекта от Российского путепровода до шоссе Революции. Асфальтовое покрытие заменят не только на основной проезжей части, но и в карманах. Также предусмотрен ремонт моста через реку «Охта».

Подрядчик для проведения работ пока не выбран. Аукцион пройдет в феврале. На 2022 год запланирован ремонт 46 петербургских улиц, всего отремонтируют около 80 километров дорог.