Петербуржцы не смогут воспользоваться съездом с ЗСД на Шуваловский проспект в ночь на 20 декабря

В Петербурге автомобилисты не смогут воспользоваться с Западного скоростного диаметра на Шуваловский проспект в связи с проведение ремонтных работ на этом участке дороги. Работы продлятся до ночи 20 декабря.

В Северной столицы специалисты на этом участке дороги установят конструкцию рамы с дорожными указателями. Весь съезд придется закрыть в связи с тем, что конструкции должны быть расположены над каждой полосой. Об этом сообщает Neva.Today.

Участок дороги будет перекрыт с двенадцати часов ночи до часу ночи 20 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице подходит к концу ремонтный сезон в рамках проекта “Безопасные качественные дороги”. До конца 2022 года новый асфальт положат на 140 километров дороги. На данный момент ремонт дороги завершен на 50 улицах и проспектах города.