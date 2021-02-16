У "Лахта Центра" начали возводить временную эстакаду

У «Лахта центра» начали устанавливать временную эстакаду. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Деловой квартал собираются подключить к улично-дорожной сети, чтобы позволить работать грузоподъемной технике при устройстве пролетов моста.

Планируется, что позже на месте временной эстакады будет находиться двухполосный Северный съезд с движением в одном направлении от Приморского шоссе.

Завершить строительство собираются в ноябре 2023 года. Стоимость работ превышает 3,6 млрд руб.