Вокруг "Лахты" в Культурной столице может появиться новый деловой центр

В Приморском районе вокруг "Лахта Центра" может вырасти новый деловой центр. Специалисты хотят застроить близлежащие территории.

Так, территория, которая рассматривается в качестве варианта под возведение делового центра, является оптимальной по транспортной доступности. Об этом пишет телеканал "360". В Смольном отмечали, что в скором времени здесь могут появиться новые трассы.

Также в Левашово хотят создать аэродром для деловой авиации, и тогда от "Лахты" будут проведены новые маршруты, путь по которым дорога займет около 15 минут.

Предполагается, что благодаря строительству новых объектов северная часть города получит импульс к развитию.