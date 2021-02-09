На проспекте Энгельса будут ремонтировать трамвайные пути до июня

Петербургских автолюбителей предупредили о новых ограничениях на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, вскоре начнется ремонт на проспекте Энгельса, а также строительство пешеходной галереи у Каменноостровского проспекта и набережной Карповки.

Так, перекрытия на Энгельса ожидаются с 11 февраля до середины июня. Работать ремонтники будут на трамвайных путях до самого проспекта Просвещения.

На Энгельса/Асафьева ограничения будут частичными до середины апреля, а потом по улице Асафьева проехать станет невозможно.

Что касается работ на Петроградской стороне, там на улице Профессоа Попова и на набережной Карповки будут конструировать конструкции для пешеходов. Работы будут выполняться в два этапа. Первый - в этом году, продлится до конца мая, а второй - с сентября и до конца мая будущего года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее был перенесен срок окончания строительства оранжевой и коричневой веток метрополитена. Завершить работы на этих линиях подземки планируется теперь 15 декабря 2024 года (вместо 2023).