В мае камеры Петербурга поймали автомобилистов на нарушениях 887 тысяч раз

Почти 887 тысяч нарушений правил дорожного движения в Петербурге было зафиксировано в мае. Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связям, основным стало превышение скорости. На нем водители попались 707 тысяч раз.

106 тысяч автомобилей проехали на красный, а 8% нарушителей совершили выезд на выделенную полосу для общественного транспорта.

В Петербурге работают свыше 600 комплексов фиксации. 120 из них установлены на городских автобусах и троллейбусах. До конца текущего года стационарных комплексов станет на три сотни больше. В частности, камеры появятся на семи аварийно-опасных перекрестках с Невским проспектом. Пока они используются в 12 районах Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на КАД начали фиксировать превышение максимально допустимой скорости.