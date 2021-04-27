На улицах Петербурга установят 240 новых видеокамер

В Петербурге планируют установить 240 новых камер видеонаблюдения. Городская система фиксации нарушений ПДД расширится по 170 адресам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Так, в Северной столице продолжает развиваться система отслеживания нарушений правил дорожного движения с помощью фотовидеофиксации. Проект по развитию городской системы слежения позволит снизить количество аварий и соответственно пострадавших. На данный момент в городе работают 320 камер.

По статистике 80% аварий в Петербурге со смертельным исходом происходит из-за нарушения ПДД.