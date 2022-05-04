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Эксперт рассказал, есть ли у Петербурга риск вернуться в «лихие 90-е»

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© Фото: pixabay.com

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В Новом Девяткино разворачивается криманальный сюжет, достойный «лихих 90-х». Представители торговли сталкиваются с угрозами от молодых людей бандитского вида, которые требуют у них деньги за «крышу».

«МК в Питере» оценил риск возвращения Петербурга в эпоху бандитских 1990-х. Об этом изданию рассказал питисатель и знаток криминального мира Михаил Орский. Последний уверен, что ситуация в России сейчас абсолютно другая. Причиной всплеска преступности в 1990-е эксперт называет слабость власти. Сейчас же и власть нарастила железные мышцы, и правоохранительные органы сильны как никогда. Еще одной причиной Михаил Орский назвал реальные и огромные сроки, которые получают преступники.

Следующим важным изменением писатель назвал технический прогресс, в частности, повсеместное распространение камер видеонаблюдения в крупных городах. Он рассказал, что совсем недавно получил штраф за нарушение ПДД где-то на «звериной тропе» в области. Это не позволяет преступникам зайти с битой, например, в ресторан или отель. Видеокамеры помогут идентифицировать каждого.

Третьей отличительной особенностью назван выбор. По его словам, у молодежи в настоящее время немодно быть бандитом. Сейчас у молодых людей в моде сидеть за компьютером или зарабатывать деньги иным способом. Раньше у многих не было выбора, сейчас он худо-бедно, но есть. Кто-то может уехать на заработки за границу, кто-то создать свой бизнес. Михаил Орский пояснил, что спортсмены сейчас предпочитают работать инструкторами в фитнес-центрах или тренировать детей.

Эти три фактора должны удержать Россию от возращения в «лихие 90-е». Писатель считает, что потерявшие деньги блогеры из социальных сетей сейчас скорее пойдут на панель, чем в бандиты.

Отчеты правоохранительных органов укрепляют такой оптимистичный взгляд на ситуацию. О разбоях и похищениях людей чаще приходится слышать при упоминании о криминальных происшествиях далекого прошлого.

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