На КАД уже фиксируют превышение максимальной скорости

Технология контроля изменяемого скоростного режима начала свою работу на Кольцевой автодороге. Как сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», любителей быстрой езды будут вычислять с помощью видеокамер.

Ранее автомобилисты могли получить штраф за превышение скорости на участках дорожных работ и за проезд быстрее 110 километров в час. Теперь нарушения будут выявляться с учетом установленного на участке КАД скоростного режима.

Если ограничение скорости составляет 90 километров в час, нарушение будет начинаться от 111 километров в час. Если по трассе разрешено ехать до 110 километров в час, сообщения о штрафах получат разогнавшиеся до 131 километра в час.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что КАД в районе ЗСД и Дачного проспекта сузят на одну полосу.