В ночь на 25 мая на КАД перекроют съезд

Съезд с Пулковского шоссе на Кольцевую автодорогу в направлении из Петербурга будет перекрыт в ночь на среду, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Съезд закроют в полночь. Далее там начнутся работы по ремонту поврежденной в ДТП стойки надземного перехода. Они продлятся до 6:00.

Водителей об изменениях предупредят с помощью временных дорожных знаков и водоналивных барьеров.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 19 мая водитель грузовика не справился с управлением на съезде. Пострадавших не было, но контейнер опрокинулся на проезжую часть и повредил стойку перехода.