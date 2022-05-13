За три года в Петербурге обновят 48 километров трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей на 36 участках запланирован в Петербурге в ближайшпие три года. Как сообщии в пресс-службе администрации города, обща протяженность обновленных путей составит 48,7 километра.

Рельсы обновят в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах. Ремонтные работы будут проводится в рамках адресной инвестиционной программы.

В настоящее время капитальный ремонт трамвайных путей уже идет на проспекте Стачек. Там планируется обнвоить 6,5 километров путей на участке от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова. Реконструкция проудет и на трамвайном кольце.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ретротрамваю добавили дополнительный рейс. Теперь он будет ходить и по вечерам.