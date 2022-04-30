С 1 мая ретротрамвай в Петербурге будет ходить по вечерам

В Петербурге появится дополнительный рейс ретротрамвая — реплики легендарного ЛМ-33. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с 1 мая знаменитый трамвай начнет совершать рейсы по вечерам.

«Первый туристический» начинает поездку от Василеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте В.О. Пассажиры могут увидеть свыше 500 петербургских достопримечательностей.

В пути трамвай проезжает Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. Обратный путь он проделывает через Садовую улицу и Троицкий мост.

С учетом нововведения «Первый туристический» теперь будет совершать по четыре рейса в день. Вечерний рейс будет начинаться в 19:00.