Дороги Петербурга абсолютно свободны утром субботы

В субботу, 23 апреля, петербургские дороги абсолютно свободны. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 8:30 их загруженность оценивается всего в один балл. Проехать по большинству улиц можно без каких-либо сложностей.

Движение по Октябрьской набережной в сторону КАД осложняет ДТП в районе Русановской улицы. Возле Балтийского вокзала движение несколько затруднено из-за дорожных работ. Аналогичная ситуация на Загородном проспекте в районе Звенигородской улицы.

Движение по внутреннему кольцу КАД в районе Ленинградской улицы также осложняют дорожные работы. Такая же ситуация на участке за Рябовским шоссе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в «Экспофоруме» до воскресенья включительно можно посетить выставку ретро-автомобилей.