Увидеть старинные автомобили можно в «Экспофоруме»

В петербургском «Экспофоруме» проходит выставка «Олдтаймер-галерея», которая посвящена 115-летию со дня образования Собственного Его Императорского Величества гаража. В пресс-службе организатора мероприятия сообщили, что посетители смогут увидеть автомобиль любимой марки императора Николая II и микроавтобус из фильма «Кавказская пленница».

Среди других раритетов выдялется автомобиль Виктора Черномырдина Tatra T700 (1996). Также можно увидеть Audi Front (1932) BMW-328 (1939), ГАЗ-410 (1940) и Ikarus 630.03 (1964).

Посетить выставку в «Экспофоруме» можно до 24 апреля включительно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что город отметил начало нового туристского сезона большой развлекательной программой с Фестивалем ледоколов, вальсом буксиров и парадом «метеоров».