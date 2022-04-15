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Дороги Петербурга загружены на 5 баллов

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© Фото: Baltphoto

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Утром пятницы в Петербурге наблюдаются обычные утренние пробки.

В пятницу, 15 апреля, дороги Петербурга загружены стандартно. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00 пробки в городе оцениваются на 5 баллов, что соответствует обычной утренней ситуации.

Пробка на Дворцовой набережной к Троицкому мосту усиливается произошедшим там ДТП. Аналогичная пробка наблюдается на набережной Кутузова. Садовая улица стоит в районе Невского проспекта. Традиционная пробка наблюдается на площади Восстания и подъездах к ней.

На Московском проспекте сложная ситуация в районе Ленинского. Витебский проспект стоит в районе станции «Купчино». Плотно на пересечении КАД и Софийской улицы. Народная улица стоит в сторону Володарского моста.

На проспекте Косыгина затруднено движение со стороны КАД. Ситуацию на Индустриальном проспекте осложняет ДТП.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что введение платной парковки уменьшило количество ДТП в центральных районах Петербурга.

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