Платная парковка положительно повлияла на центр Петербурга

Появление в Петербурге зоны платной парковки оказало положительное влияние на центр города. Как сообщили в Комитете по транспорту, такое мнение озвучил заместитель председателя Дмитрий Ваньчков в программе «Петербург – город решений».

За счет введения платного парковочного пространства на улицах стало меньше дорожно-транспортных происшествий, а экстренные службы стали вдвое быстрее приезжать по адресам. Новая организация парковки отучила автомобилистов оставлять свои машины вторым рядом, а парковочных мест стало в три раза больше. Последнего удалось достичь за счет сокращения времени парковки. Вместо целого дня, как раньше, автомобилисты паркуют свои транспортные средства в среднем на 2-3 часа.

В центре Петербурга стало примерно на 15% меньше личного транспорта. Как отметил Дмитрий Ваньчков, удалось обеспечить приоритет для общественного транспорта, а средняя скорость его движения на улицах с платной парковкой выросла на 20%.