Утром понедельника автомобилисты Петербурга стоят в 7-балльных пробках

понедельник, 11 апреля, на дорогах Петербурга плотное движение. Сервис «Яндекс пробки» по состоянию на 9:00 оценивает их загруженность в 7 баллов, что немного больше, чем обычно.

В городе много ДТП. Две аварии осложняют движение на набережной Обводного канала. Плотное движение на Невском проспекте в районе Садовой улицы и площади Восстания.

ДТП на набережной Макарова усугубляет и без того сложную ситуацию на Тучковом мосту в сторону Васильевского острова. Набережная Кутузова и Дворцовая стоят по направлению к Троицкому мосту.

Сразу две аварии произошли на Витебском проспекте. Еще одно ДТП случилось на проспекте Славы в районе Софийской улицы. Народная улица стоит в сторону Володарского моста.

Сразу три ДТП в районе съезда с КАД в Мурино сильно затруднили движение по развязке. Также плотно в районе Черной речки в направлении к Ушаковскому мосту.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что полиция в Петербурге раскрыла серийные угоны автомобилей, поймав подозреваемого с поличным.