Петербургская полиция завершила расследование серийных угонов иномарок

Полиция Петербурга закончила расследование серии угонов машин автомобилей с системой бесключевого доступа. Систему обманывали с помощью специального прибора, а затем меняли машинам номера и продавали в других регионах. Как сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области, обвиняемый уже 10 лет живет в России без регистрации.

Мужчину задержали еще 26 ноября 2020 года в Новом Токсово. Во время задержания он пытался транспортировать очередной похищенный автомобиль. Следствие установило, что задержанный угонял автомобили марок Mitsubishi и Hyundai, которые были оборудованы системой бесключевого доступа. Злоумышленник использовал прибор, который авто воспринимало как штатный ключ. После кражи он сутки отстаивал машину в гараже, а затем менял номера и размещал объявления о продаже в других регионах РФ. Таким методом он похитил не менее 4 автомобилей на общую сумму более 8,5 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела передали в Невский районный суд Петербурга.