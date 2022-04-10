Утром воскресенья петербургские дороги абсолютно свободны

В воскресенье, 10 апреля, на дорогах Петербурга практически нет заторов. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает загруженность городских дорог всего в 1 балл по состоянию на 9:00. Большинство основных магистралей отмечены на карте зеленым цветом.

В центре некоторые затруднения движения наблюдаются на площади Восстания. Медленно едут автомобили по улице Марата в направлении от Невского проспекта. Движение по Садовой улице слегка затруднено на участке между Невским и Вознесенским проспектами.

На Васильевском острове немного более плотный трафик в районе 8-й и 9-й линий, а также Среднего проспекта. По Тучкову мосту поток постепенно уплотняется в сторону Васильевского острова.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 35 российских грузовиков не пропустили через финскую границу из-за запрета на следование по территории Евросоюза грузовых авто из России и Белоруссии.