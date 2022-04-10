35 грузовиков из Петербурга не пустили в Финляндию

35 грузовых автомобилей не смогли пройти российско-финскую границу и развернулись, чтобы вернуться в Петербурге. Об этом сообщают Невские Новости.

Автомобили не пропустила финская сторона. Допуск автотранспорта с госномерами России и Белоруссии на территорию Евросоюза был запрещен с 8 апреля. Отмечается, что следующие транзитом в Калининградскую область автомобили будут пропускать без ограничений.

В общей сложности, на границе развернули 15 автомобилей на пункте Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), 12 грузовиков в Иматре (Светогорск) и восемь грузовых авто в Нуйямаа (Брусничное).

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице временно приостановил работу Институт Финляндии, который в нынешнем году должен был отмечать 30-летие деятельности.