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В Петербурге временно прекратит работу Институт Финляндии

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© Фото: pixabay.com

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Работа учреждения будет приостановлена на неопределенный срок.

Общество «Финляндия-Россия» приняло решение о приостановке работы в Петербурге Института Финляндии. Как сообщает телеканал 78, работа будет приостановлена на неопределенный срок.

Главный секретарь общества Ниина Синкко отметила, что решение было трудным. Однако, по её словам, полноценная деятельность учреждения невозможна в текущей ситуации.

Секретарь отметила, что возможностей вести работу в России у Института Финляндии стало меньше. В нем работало пять человек, четверо из которых были наняты в России. Руководитель Института уже вернулся в Финляндию.

Институт Финляндии в текущем году должен был отметить юбилей — 30 лет деятельности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение поездов «Аллегро между Петербургом и Хельсинки приостановлено с 28 марта.

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