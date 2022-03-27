С Финляндского вокзала в Петербурге отправился последний поезд «Аллегро»

Из Петербурга в Хельсинки с Финляндского вокзала отправился последний поезд «Аллегро». Об этом 27 марта сообщает «Фонтанка».

В 15:30 с Финляндского вокзала отправился последний поезд «Аллегро». В столицу Финляндии он прибудет к 19:00. Теперь у петербуржцев и граждан РФ не будет возможности посетить северного соседа без «специальных оснований».

Напомним, поезд «Аллегро» был запущен в 2010 году, а в 2020 году железнодорожное сообщение временно приостановили в связи с пандемией коронавируса. Теперь же движение поездов закрыто на неопределенный срок в связи проведением Россией «специальной военной операции» на территории Украины.