Казахстан открыл границу для россиян

Казахстан с понедельника, 11 апреля, отменил ранее действующие коронавирусные ограничения на сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Киргизией. Как сообщает ТАСС, ограничения перестали действовать как для въезжающих в страны граждан Казахстана, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

Данное решение приняла казахстанская межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID. Оно обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

В Казахстане уже сняты все ограничения для прибывающих в страну авиасообщением. Однако по приезду всем пассажирам по-прежнему необходимо предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Освобождены от процедуры только привитые и дети младше пяти лет.

Ранее «Санкт-петербург.ру» сообщал, что Финляндия не пропустила через границу 35 российских грузовиков в связи с вступившим в силу запретом на въезд на территорию Евросоюза грузового транспорта из России и Белоруссии.