В Минпромторге рассказали об отказе иностранных логистических компаний от перевозок грузов из России

Некоторые международные перевозчики отказались возить продукцию российских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве пояснили, что от сотрудничества отказался ряд крупных международных перевозчиков из недружественных государств. Ситуацию осложнил также запрет на въезд на территорию Евросоюза грузовых автомобилей с номерами России. Европейские страховые компании, в свою очередь, отказались покрывать риски для европейских грузовиков, находящихся на территории России.

В Минпромторге отметили, что российские производители получают помощью в доставке своей продукции с учетом обусловленных санкциями ограничений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на границе с Финляндией не пропустили в Евросоюз 35 грузовых автомобилей.