В Петербург поставили более 225 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Петербург пришла поставка более чем 225 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Смольного.

«Спутник V» или «Гам-КОВИД-Вак» поставили на городской склад ОАО «Фармбаза», оттуда препарат развезут по поликлиникам и мобильным пунктам вакцинации.

На сегодняшний день в Петербурге в наличии имеются более 600 тыс. доз вакцины. Полностью завершили цикл вакцинации 2 390 520 горожан. Привиться можно в 185 стационарных и 53 мобильных пунктах.