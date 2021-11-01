Вечерние пробки в Петербурге меньше, чем обычно

Загруженность петербургских дорог по состоянию на 19:00, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» составляет 4 балла. Это существенно меньше, чем обычные вечерние заторы в городе, которые традиционно достигают семи баллов. Похожая картина наблюдалась и в утренние часы, когда пробки сильно уменьшились из-за нерабочих дней.

Сложная ситуация сложилась на кольцевой автодороге в её восточной части. Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис», там образовалось сразу три серьезных затора. По данным Яндекс.карт в этом месте произошло четыре ДТП.

Еще одна напряженная точка на дорожной карте города — Московское шоссе. Там из-за ДТП собралась пробка длиной около пяти километров.