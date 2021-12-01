Готовность петербургской станции метро «Маяковская» к открытию проверил Кирилл Поляков

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проверил готовность к открытию станции метро «Маяковская». Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба комтранса.

Специалисты завершили все необходимые строительно-монтажные работы и замену балюстрады на трех эскалаторах. Также была произведена облицовка стен, пола и колонн из природного камня, а также установлены двери, в том числе и для маломобильных групп населения. Кроме того, для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата, которая позволит им чувствовать себя увереннее в вестибюле.

Последними будут закончены работы по установке программного обеспечения для оборудования и уборка.