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В петербургских ТЦ постепенно появляется все больше коворкингов

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© Фото: Baltphoto

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Освободившиеся площади в торговых центрах Петербурга со временем занимают коворкинги. Так, в сентябре специалисты планируют представить еще одно такое пространство в ТЦ "Пик", недалеко от станции метро «Сенная площадь». 

Помещения в петербургских ТЦ превращают в гибкие офисные пространств с целью сократить пустующие площади. Похожий опыт провели в "Капитолии Outlet" на Коломяжском, где появился гибкий офис Smart. Об этом сообщает Neva.Today.

Следующим ТЦ, где оборудуют коворкинг, станет "Пик". Здесь откроется пространство под брендом Ofix на площади 640 квадратных метров. Планируется, что оно начнет функционировать осенью 2023 года.

Также могут создать гибкие офисы в торговом центре "Лето", так как рядом с ним находится аэропорт Пулково, несколько деловых центров и "Экспофорум". Отмечается, что офисных пространств в городски ТЦ появится больше, так как найти арендаторов на большие площади в офисных центрах стало затруднительным. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге повысился спрос на аренду офисов. 

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