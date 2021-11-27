На стройплощадке «СКА Арены» побывали олимпийские чемпионы Саитов и Гайдарбеков

Строительную площадку «СКА Арены» в Петербурге посетили олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Гайдарбек Гайдарбеков. Об этом 27 ноября сообщает «Спорт».

Во время экскурсии по строящемуся объекту спортсмены оценили масштаб проекта. Саитов и Гайдарбеков сняли площадку и выложили видео в социальной сети Instagram. «Ух ты!» — выразили свое восхищение чемпионы.

Спортсмены прибыли в Петербург с целью посещения «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова», который проводит петербургская федерация бокса.

Олег Саитов — дважды становился призером олимпийских игр в 1996 и 2000 годах. В 2004 удостоился бронзовой медали.

Гайдарбек Гайдарбеков завоевал золото олимпиады в 2004 году, а в 2000 — серебро.

Арена будет готова к введению в эксплуатацию к концу 2022 года — началу 2023.После открытия там проведут хоккейный чемпионат мира-2023. Отмечается, что «СКА Арена» претендует на звание самого крупного ледового дворца в мире. Кроме хоккейных турниров на спортивной площадке будут проводиться более 20 видов спортивных мероприятий.