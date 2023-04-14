В Петербурге в мае пройдет международный детско-юношеский турнир по футболу

В Санкт-Петербурге запустили V Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. Организацией мероприятия занимается концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В четверг, 14 апреля, в Северной столице состоялась жеребьевка к V Международному детско-юношескому турниру по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. В торжественной церемонии приняли участие: Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – генеральный директор Обуховского завода, президент ФК «Алмаз – Антей»; Илюхина Елена, президент Федерации футбола Петербурга, и другие.

Турнир пройдет с 19 по 21 мая. За Кубок Льва Бурчалкина будут бороться школьники в возрасте до 13 лет из России и зарубежных стран. Так, мероприятие посетят игроки из Бразилии, Сербии и Ирана. Всего ожидаются представители восьми клубов.

В матче открытия столкнутся петербургский «Алмаз – Антей» и иранский «Сепахан». Далее зрителей ожидает еще несколько матчей: ФК «Краснодар» – «Црвена Звезда», ФК «Зенит» – «Сантос», «ЦСКА» – «Палмейрас».

Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» – генеральный директор Обуховского завода, президент ФК «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников рассказал, что турнир является знаковым событием для концерна и вкладом в развитие футбольного движения.

Елена Илюхина, Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга рассказала, что рада предстоящему турниру. Ведь в нем примут участие дети из других стран и континентов. Она выразила уверенность, что юные петербуржцы встретят не только достойных соперников на поле, но и друзей за его пределами.

Деталями регламента предстоящего турнира поделился главный судья Иван Абросимов. Матчи пройдут на футбольном стадионе «Алмаз – Антей», расположенный на территории спортивного комплекса «Алмаз – Антей» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что турнир был учрежден в 2016 году при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Федерации футбола Санкт-Петербурга. Он проводится в память о легендарном форварде петербургского “Зенита”, начинавшего свою карьеру в СК «Большевик» (ныне ФК «Алмаз-Антей»). Инициаторы считают, что такие турниры поспособствуют развитию футбольного движения в России и спорта в целом.

Предстоящий турнир будет приурочен к юбилею Обуховского завода, которому 16 мая 2023 года исполнится 160 лет, и 320-летию Санкт-Петербурга.