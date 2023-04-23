Петербуржцы рассказали, чем планируют заняться после выхода на пенсию

В Санкт-Петербурге многие люди задумываются над тем, чем будут заниматься после выхода на пенсию. Около 14% жителей намерены продолжить работать.

В Северной столице каждый четвертый петербуржец хотел бы путешествовать после выхода на пенсию. Около 16% намерены заняться дачей или огородом, а 14% — любимым хобби. Кроме того, 11% хотят просто жить в свое удовольствие. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что готовы посвятить свое время внукам готовы 6%. Столько же хотели бы сделать своим главным занятием после выхода на пенсию спорт. Также 2% собираются заниматься здоровьем.

Продолжать работать несмотря на выход на пенсию готовы 14%. Решения они не изменят даже если средств для комфортной жизни будет достаточно. По их словам, они не представляют себя без работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие петербуржцы не дают шанс общепринято вредным продуктам ради здорового питания, не подозревая о их пользе. В связи с этим эксперты решили рассказать, какие продукты считаются вредными ошибочно и в чем их польза.