На Петрограде открылось новое общественное пространство

В Петроградском районе Петербурга заврешилось благоустройство сквера у технопарка «Ленполиграфмаш». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
Представители ведомства отметили индивидуальный характер благоустройства и его функциональность.
«Индивидуальность и узнаваемость сквер получил благодаря оригинальным светильникам, которые символизируют времена года и постоянное обновление природы. Кроме того, в скамейки вмонтированы светящиеся вставки, напоминающие клавишные музыкальные инструменты», – прокомментировали открытие в комблаге.
В будущем композиции станут интерактивными. Горожане смогут управлять через приложение.