  • 4 Апрель 2023
USD 05.04.2023 79.3563 +1.4053
USD ММВБ 17:38 79.0830  
EUR 05.04.2023 86.7207 +2.1022
EUR ММВБ 17:38 86.6274  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербург стал одним из самых комфортных городов для жизни в России

Автор:


© Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Темы дня

В тройку лидеров по комфорту проживания на территории России за прошлый год вошли три города-миллионника, серди них Москва, Санкт-Петербург и Казань. 

Индекс качества городской среды каждый год рассчитывает Минстрой. В этот раз были исследованы 1 117 пунктов по 36 критериям. В итоге города разделили на десять размерно-климатических групп. Известно, что максимальное количество баллов, которые может получить регион, - 360. Одним из лидеров по комфорту проживания стала Северная столица, набрав 264 балла. 

Также в число самых благоприятных для жизни городов вошел Великий Новгород. Индекс качества городской среды здесь за 2022 год составил 253 балла. Среднее значение индекса для Новгородской области достигло 211 баллов. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Напомним, что Минстрой рассчитывает индекс по нескольким критериям, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, а также безопасность дорог и другое. В общем, за прошлый год благоприятными для проживания признали 603 города. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram