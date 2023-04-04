Петербург стал одним из самых комфортных городов для жизни в России

В тройку лидеров по комфорту проживания на территории России за прошлый год вошли три города-миллионника, серди них Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Индекс качества городской среды каждый год рассчитывает Минстрой. В этот раз были исследованы 1 117 пунктов по 36 критериям. В итоге города разделили на десять размерно-климатических групп. Известно, что максимальное количество баллов, которые может получить регион, - 360. Одним из лидеров по комфорту проживания стала Северная столица, набрав 264 балла.

Также в число самых благоприятных для жизни городов вошел Великий Новгород. Индекс качества городской среды здесь за 2022 год составил 253 балла. Среднее значение индекса для Новгородской области достигло 211 баллов. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Напомним, что Минстрой рассчитывает индекс по нескольким критериям, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, а также безопасность дорог и другое. В общем, за прошлый год благоприятными для проживания признали 603 города.