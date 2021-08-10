  • 10 Август 2021
USD 11.08.2021 73.5962 0.0884
USD ММВБ 17:27 73.9281  
EUR 11.08.2021 86.3578 -0.0800
EUR ММВБ 17:27 86.5947  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Хочешь изменить свою жизнь? Стать здоровее? Выглядеть лучше?

Автор:


© Фото: ЭФКО

Темы дня

Откладывая это на потом, ты откладываешь жизнь! Начни заботиться о себе прямо сейчас – регистрируйся на онлайн-забег Biruch Run!

14 или 15 августа пробеги 5 км вместе с сотнями людей по всему миру и почувствуй, как настроение улучшается, а все проблемы становятся решаемыми. Небольшая пробежка – ответ на все вопросы. Опыт тысячей людей во всём мире подтверждает это.

«Куча людей начинают бегать из-за скучной работы или проблем в личной жизни. Назначают себе беговую терапию и убегают от депрессий и стрессов. Работает железобетонно, между прочим. В 2015 году я так все свои кризисы забегал. А их там было... Не сосчитать. От уголовного дела до перспектив личного банкротства. Вас тоже всё достало? Сил нет терпеть? Регистрируйтесь к нам на онлайн-забег. Пробуйте. Рассказывайте о своём результате по тегу #biruchrun», – делится исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.

Бесплатная регистрация на забег – по ссылке https://s10.run/efko-biruch

Трёх самых быстрых, а так же бегунов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы от «ЭФКО». Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях.

Biruch Run – второй этап отдельного Кубка Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Весной бежали «Таманскую милю». А третий забег будет осенью. Старт объявят в социальных сетях компании. Для тех, кто принял участие во всех трёх забегах, подготовлены специальные подарки от «ЭФКО».

#efkochallenge #efko5k #эфкоchallenge5

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram