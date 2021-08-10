Хочешь изменить свою жизнь? Стать здоровее? Выглядеть лучше?

14 или 15 августа пробеги 5 км вместе с сотнями людей по всему миру и почувствуй, как настроение улучшается, а все проблемы становятся решаемыми. Небольшая пробежка – ответ на все вопросы. Опыт тысячей людей во всём мире подтверждает это.

«Куча людей начинают бегать из-за скучной работы или проблем в личной жизни. Назначают себе беговую терапию и убегают от депрессий и стрессов. Работает железобетонно, между прочим. В 2015 году я так все свои кризисы забегал. А их там было... Не сосчитать. От уголовного дела до перспектив личного банкротства. Вас тоже всё достало? Сил нет терпеть? Регистрируйтесь к нам на онлайн-забег. Пробуйте. Рассказывайте о своём результате по тегу #biruchrun», – делится исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.

Бесплатная регистрация на забег – по ссылке https://s10.run/efko-biruch

Трёх самых быстрых, а так же бегунов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы от «ЭФКО». Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях.

Biruch Run – второй этап отдельного Кубка Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Весной бежали «Таманскую милю». А третий забег будет осенью. Старт объявят в социальных сетях компании. Для тех, кто принял участие во всех трёх забегах, подготовлены специальные подарки от «ЭФКО».

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