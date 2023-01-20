В школах Ленинградской области появится инвентарь для игры в лапту

Российских школьников планируют учить играть в лапту на уроке физкультуры. Известно, что учебных заведениях Ленинградской области уже скоро может появиться специальный инвентарь.

На уроке физкультуры по лапте для школьников планируют сделать целый отдельный курс. Как рассказала "МК в Ленобласти" зампредседателя комитета по образованию Ленобласти Елена Бойцова, в скором времени для региональных школ может быть закуплен необходмый инвентарь.

Отмечается, что из бюджета комитета каждый год выделяются субвенции, которые идут на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных образованиях, среди них есть и учебные расходы.

Подчеркивается, что "Лапта" уже учтена в программе уроков по физкультуре, в связи с этим весь необходимый инвентарь будет приобретен за счет субвенций.