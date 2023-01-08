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На поддержку сферы спорта в 2023 году Петербург планирует потратить почти 75 млн

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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В 2023 году от правительства Росси Санкт-Петербург получит дополнительное финансирование, которое направят на поддержку спортивных организаций.

В пресс-службе администрации города рассказали, что, учитывая личные средства Северной столицы, на сферу спорта за 2023 год планируют направить примерно 75 миллионов рублей. При этом из федерального бюджета город получит 29 миллионов рублей.

Часть средств потратят на создание "умных" спортивных площадок и приобретение инвентаря для школ олимпийского резерва. В целом за год помощь планируют оказать пяти организациям и девяти школам, также еще восемь получат ее в 2023, году.

Уточняется, что на поддержку сферы спорта в следующем году также направят 74 миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на поддержку рынка труда в Северной столице из федерального бюджета выделят более 176 млн рублей. 

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