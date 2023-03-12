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На домашнем поле "Зенит" вырывал победу у "Химок" в добавленное время

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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Футболисты петербургского футбольного клуба "Зенит" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:2. Вырвать победу спортсменам удалось в добавленное время.

Матч между "Зенитом" и "Химками" провели на Газпром Арене в воскресенье, 12 марта. Победа осталась за "сине-бело-голубыми", несмотря на непростую борьбу. 

Первую часть матча "Зенит" оставался в лидерах. Оба мяча от команды забил Малком, - сначала на 19-й минуте, потом на 56-й. Затем после двух забитых голов Магомедова "Химки" сравняли счет. Известно, что второй мяч попал в в ворота "Зенита" с пенальти.

Победный гол для петербургской команды в компенсированное время оформил Густаво Мантуан. 

Сейчас "Зенит" с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, а "Химки" с 13 очками находятся на 15-й позиции.

Ранее Санкьт-Петербург.ру писал, что 4 марта на "Газпром Арене" провели первый матч, где для просмотра игры необходимо было предъявить паспорта болельщика (Fan ID). В результате посещаемость тогда оказалось намного ниже вместимости стадиона.

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