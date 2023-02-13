Лапта vs мобильники: почему важно развивать и распространять национальные виды спорта

Россияне, согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего (36%) любят заниматься бегом, легкой атлетикой и спортивной ходьбой. На втором месте у них фитнес (25%), на третьем - лечебная физкультура (18%). Следом идут катание на коньках и лыжах, а также велосипеде (18%) и плавание (12%). Но среди всего этого разнообразия есть еще национальные, исконно русские, дисциплины вроде лапты и городков. Сколько граждан увлекаются ими и почему важно блюсти традиции, рассказали эксперты.



Сперва поясним. Лапта — это командная игра. Проводится на специально оборудованной открытой площадке. Проходит между двумя коллективами с использованием бит и мяча. По смыслу очень похожа на крикет или бейсбол.



История лапты берет начало с давних времен, а первые упоминания о ней встречаются в древних летописях. При Петре I эта игра была элементом подготовки солдат. А официальные соревнования стали проводиться только в середине XX века в СССР. Затем первенства пропали и возобновились лишь в 1986-м, после Постановления Госкомспорта «О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты». В 1996-м была организована Межрегиональная федерация лапты, которую в 2003-м преобразовали в Федерацию русской лапты России. Но несмотря на это об игре успели основательно подзабыть. В этом убедилась соорганизатор турнира по национальным видам спорта «Витязъ» Регина Притула, когда предложила ко дню рождения одного из техникумов организовать соответствующие состязания.



«И это, к сожалению, правда. Если поколение тех, кому сейчас около 40, еще помнит, как в детстве сшибало городки или битой отбивало мяч, то сегодняшняя молодежь о таких занятиях даже не слышала», — констатирует спикер.

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Между тем, лапта, как и городки (тоже игра, в которой стараются с определенного расстояния попасть палкой по заранее сложенным фигурам - «городкам»), относится к дворовым видам спорта. Такие, говорит Регина, способствуют сплочению ребят, улучшению из физической формы и развитию здорового соревновательного духа.



«Единственное, во что современные дети играют сообща - мобильные телефоны. Конечно, есть небольшая группа, предпочитающая футбол или баскетбол, но таких все меньше. И в этом я вижу разрушение навыков взаимодействия, страх перед публикой, неумение честно бороться за победу», — выносит вердикт собеседница.



А ведь еще одно преимущество лапты и городков заключается в том, что они не затратны, что должно быть важно для многих родителей, выбирающих своим чадам секции. Все, что нужно — это спортивные обувь и форма. Стоимость самого оборудования минимальна.



Сегодня, по данным вице-президента Университета «Синергия», заведующего кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, профессора Владимира Леднева, в лапту регулярно играет около 153 тыс. человек, в городки - более 63 тыс. «Важно, чтобы лапта, городки и многие другие игры-развлечения стали более доступными, и сейчас, с учетом развития дворовой и парковой инфраструктуры, у них для этого появляется все больше возможности», — считает эксперт. И это, пожалуй, правда. Места, где можно не только отдохнуть, но и уделить внимание собственному здоровью, «вырастают» как грибы после дождя. Например, в Петербурге подходит к концу строительство СКА Арены - многофункционального спортивного комплекса, который сможет принимать соревнования по 20 с лишним дисциплинам. Наверняка список пополнится, и в нем окажется то, что отражает наши традиции.

Фото: Baltphoto



Однако не стадионами едиными жив спорт, в том числе национальный. Чтобы к нему потянулись, нужна гласность, считает PR-технолог Александр Андрианов: «Нет никакого смысла спонсировать турнир по лапте или городкам, если об этом событии никто не напишет, и никто даже никогда не узнает. В первую очередь надо заинтересовать зрителей, донести до обычных людей ценность этих видов спорта, привлечь к ним внимание. А уже затем проводить турнир, к которому гарантированно будет интерес и у болельщиков, и у журналистов».



А ценность национальных (и не только) видов спорта, говорит член общественного совета при ГУРБ Московской области и председатель правления общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов, заключается также в том, чтобы пробудить у людей стремление к здоровому образу жизни. Ведь статистика, к несчастью, неутешительная, показывает: масса граждан, в том числе молодых, погибает или совершает тяжкие преступления, находясь под действием алкоголя или запрещенных веществ.

Фото: Baltphoto



«При должном уровне развития как игроков, так и инфраструктуры, матчи по лапте вполне могут собирать целые стадионы болельщиков, — уверен наш собеседник. - Но, стоит понимать, что на развитие такой индустрии понадобятся годы. Однако эта работа окупится, так как она позволит увлечь как можно больше подростков и молодежи в национальные виды спорта и, как следствие, уберечь их от капкана наркотической и алкогольной зависимости».