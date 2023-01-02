Футболист Ловрен попрощался с “Зенитом”

Хорватский футболист Деян Ловрен, который играл за петербургский “Зенит” на протяжении двух лет, попрощался с фанатами и клубом. Спортсмен переходит во французский футбольный клуб “Лион”.

Своими прощальными словами мужчина поделился в соцсетях. Как пишет 78.ru, Ловрен признался, что ему понравилось проводить время в “самым красивом городе мира”.

“С гордостью могу сказать, что с радостью был вашим капитаном. Я и моя семья хотим сказать спасибо всем, кого встречали за это время — мы никогда вас не забудем”, — поделился футболист.

Также слова благодарности Ловрен выразил сотрудникам клуба и признался, что будет скучать по игрокам и тренерскому штабу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что представители петербургской футбольной команды “Зенит” подали апелляцию в Российский футбольный союз с целью сократить дисквалификацию своих спортсменов и сохранении наказания для игроков московского “Спартака”.