Хотим во дворе хоккейную коробку - как быть?

Дворовый спорт - популярная в России вещь. Погонять мяч или шайбу, покататься на коньках классических или роликовых, поиграть в волейбол, пионербол, бадминтон, лапту или городки: все это можно делать, имея минимум инвентаря - достаточной простой хоккейной коробки. Да-да, она активно используется как зимой, так и летом, только поставь. Так вот рассказываем, как это сделать.



Жители ленобластной Гатчины ждали ремонта хоккейной коробки рядом с местным спортцентром долгие 30 лет. Между тем эта площадка в свое время была легендарной: на ней тренировались команды, впоследствии ставшие чемпионами региона и триумфаторами первенств Северо-Запада, а также знаменитого хоккейного турнира «Золотая шайба».

Ждали и наконец дождались. Заброшенный в 90-е годы объект получил вторую жизнь. Сверкающие борта, привезенные аж из Казани, ровное ледовое покрытие с разметкой, яркие и удобные трибуны под крышей. Как пишут местные издания, организацию по восстановлению хоккейной коробки взяла на себя районная администрация, а ответственность за проведение ремонтных работ была возложена на балансодержателя - спортцентр. Почему же катка под окнами гатчинцам пришлось ждать так долго - открытый вопрос. Возможно, все упиралось в финансы.



Чтобы в вашем дворе появился такой же, говорит аналитик Алексей Богданов-Лебедев, мало объединить единомышленников, определиться с конкретной локацией, набрать инструментов и материалов, а также составить бизнес-проект. Придется сначала обратиться к местным властям или ЖКС. «Они могут предоставить информацию о разрешительных документах, бюджете и сроках», - уточняет наш собеседник. И он прав, ведь в противном случае вашу новенькую хоккейную коробку могут счесть самостроем и просто снести.



О совпадении интересов местных жителей и органов власти в данном вопросе говорит и вице-президент и завкафедрой спортивного менеджмента факультета истории спорта Университета «Синергия» Владимир Леднев. На его взгляд, развивать дворовой спорт как таковой лучше при помощи государственно-частного партнерства. «Муниципалы строят хоккейную коробку, во дворе создается частный клуб по нескольким видам спорта, и за этой площадкой наблюдает кто-то конкретный. Залить лед, почистить его, отремонтировать оборудование. Неплохо бы иметь простейшую раздевалку или пункт проката, а также горячий чай. С этим вполне мог бы справиться малый предприниматель», - говорит эксперт.



Если же мольбы о новой ледовой площадке и аргументы в ее пользу не срабатывают, местные жители всегда могут провести пиар-акцию и привлечь к проблеме общественное внимание. «Возьмите коробки, деревяшки, ящики, любой другой бытовой мусор и очертите с их помощью периметр площадки. Краской нарисуйте разметку и ворота внутри нее. Запустите туда подростков с шайбой и клюшками, пусть они проведут матч в таких условиях - даже безо льда и коньков. Снимите все на видео, добавьте описание происходящего: мол, отчаявшиеся жители своими руками построили для детей спортивный объект, потому что в их районе совершенно негде заниматься спортом. Отправьте в СМИ и соцсети. Вот увидите, очень скоро чиновникам станет стыдно, и ситуация будет исправлена», - полагает спикер.



В таком деле, как хайп, главное - не переборщить и не перейти границы разумного. Но, если удастся добиться своего, вы точно не пожалеете. Ведь хоккейная коробка - предмет универсальный. Зимой на ней можно кататься на коньках и рубиться в хоккей, а летом - сменить лезвия на колесики, а шайбу - на мяч, а еще растянуть сетку и играть в волейбол, пионербол, теннис и бадминтон. Да хоть в лапту с городками.



Тем, у кого во дворе или в районе есть хоккейная коробка, а то и несколько, несказанно повезло. Активность на свежем воздухе - то, что доктор прописал. Скоро в числе счастливчиков окажутся жители южной части Петербурга. В этом году там откроется многофункциональный спортивный комплекс «СКА Арена». Объект станет новым домом для ХК СКА, сможет принимать до 21,5 тыс. хоккейных болельщиков, а также соревнования по 20-ти с лишним дисциплинам. Там же будут проходить эстрадные концерты, выставки и всяческие фестивали. Вокруг обустраивают парк в 12 гектаров, разбитый на четыре зоны. В такой большой локации просто не может не быть хоккейной коробки и разных других спортивных площадок, например, баскетбольной и волейбольной, а также теннисного корта, футбольного поля и легкоатлетического ядра.